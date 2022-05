Feira em Brasília reúne o talento de artesãos de todo o país

Por ser mais preenchido do que o torcimento, o enchimento resulta em uma textura mais pesada. “É dessa forma que causamos sensações de graduação no tecido”, detalha Maria Marta, ao explicar que aprendeu essas técnicas aos 7 anos com sua avó.

O convite para participar do Salão decorre do reconhecimento obtido após participar de diversas feiras por todo o país.

Flores do Cerrado

Mais alguns passos, e é possível conhecer as tapeçarias, bolsas, bancos, artefatos em couro, chinelos, cuias, fantoches, acessórios com pedras, e facas do estande do Rio Grande do Sul; ou a delicadeza das flores desidratadas do Cerrado, que costumam ser vendidas na Torre de TV e na Catedral de Brasília.

Se puxar um papo com a artesã Fabiana Barbosa, de 36 anos, no estande da capital federal, vai descobrir o quão difícil é chegar àquele delicado resultado final, obtido graças à experiência de quem pratica o ofício desde os 12 anos de idade.

“Primeiro, tenho de cozinhar a flor na soda cáustica, para ficar apenas a fibra, que é desidratada no cloro para então ser tingida e montada. A dificuldade está no processo para desidratar e ‘esqueletizar’ a flor”, disse ao se referir ao procedimento delicado de fazer restar apenas o esqueleto da folha a ser pintada.

Todas essas técnicas e experiências poderão ser trocadas pelos artesãos durante o 15º Salão do Artesanato em Brasília, em palestras e oficinas previstas para os cinco dias da feira.

Clique aqui para conhecer toda a programação, que terá também apresentações musicais.

