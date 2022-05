Polícia faz ação contra grupo especializado na venda de drogas no Rio

Policiais civis cumprem hoje (3) 29 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com a venda de drogas ilícitas no estado do Rio. Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso, que atua na capital e em Angra dos Reis, no sul fluminense, tem buscado ampliar seu controle territorial para a cidade de Mangaratiba, também no sul do estado.

A operação Ablatio cumpre mandados nas comunidades do Faz Quem Quer, na zona norte do Rio, de Conceição do Jacareí, em Mangaratiba, Sapinhatuba e Monsuaba, em Angra dos Reis.

De acordo com a Polícia Civil, investigações constataram crescente fluxo migratório de criminosos do Rio e de Angra para o distrito de Conceição do Jacareí, para consolidar o controle da venda de drogas ilícitas na localidade.

O grupo é suspeito de praticar outros crimes, como roubo de veículos, de cargas, de estabelecimentos comerciais e de rua.

