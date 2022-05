Sem Censura desta segunda recebe o presidente do Inmetro

O presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Marcos Heleno Guerson, é o entrevistado do programa Sem Censura desta segunda-feira (2). Ele fala com a apresentadora Marina Machado e os debatedores convidados sobre sua gestão à frente do instituto. A importância da padronização dos produtos pelas empresas nacionais para a melhoria da qualidade dos serviços também é tema da conversa.

Guerson nasceu em Cruzeiro do Sul, no Acre. É formado em engenharia de fortificação e construção e mestre em engenharia de transportes, ambos pelo Instituto Militar De Engenharia, além de pós-graduação em governança corporativa pela Fundação Getulio Vargas. Tem experiência com gestão em tecnologia, regulação de mercado, pesquisa científica e administração pública. Já atuou como professor da Academia Militar das Agulhas Negras e como integrante da Companhia de Engenharia de Força de Paz no Haiti. Também foi pesquisador no corpo de engenheiros do Exército norte-americano.

Em fevereiro de 2020 foi nomeado presidente do Inmetro. Na sua gestão foram fiscalizados mais de 7 milhões de produtos infantis, 5,8 milhões de instrumentos de medição como balanças, bombas de combustíveis, termômetros entre outros, e feitas mais de 200 mil inspeções de conformidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Participam como debatedores convidados os jornalistas Alessandro Saturno, repórter da Record, TV Brasília e Rádio Mais Brasil News, e Márcia Fernandes, repórter da TV Brasil e Voz do Brasil.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Sem Censura – Marcos Heleno Guerson

Segunda-feira (02), às 21h, na TV Brasil

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

TikTok

Tags