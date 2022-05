Acidente grave com ônibus mata sete e deixa 13 feridos no Paraná

Nesta segunda-feira (2), um acidente entre um ônibus e um caminhão, deixou pelo menos sete pessoas mortas e 13 feridas em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná, a 500 km da capital Curitiba, segundo a Polícia Rodoviária Estadual.

O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, no quilômetro 17 da BR-467, na Curva do Rodeio da rodovia. O motorista do caminhão, que transportava milho, fugiu. Até o fechamento da reportagem a sétima vítima ainda não tinha sido identificada.

Em nota, a prefeitura de Pato Bragado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que 20 pessoas, incluindo o motorista, estavam no veículo. Os passageiros iriam para a cidade de Cascavel, para fazer tratamento de saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, 13 vítimas estão na unidade de pronto atendimento (UPA) de Marechal Cândido Rondon e duas delas, que estão em estado mais grave, estão sendo transferidos de helicóptero e ambulância.

“Equipes de Pato Bragado estão na UPA, auxiliando nos atendimentos e também às famílias das vítimas. A Secretaria de Saúde mantém contato com os familiares das vítimas na Unidade Básica de Saúde Albino Edvino Fritzen, repassando mais informações e esclarecimentos e, acima de tudo, prestando todo apoio necessário”, diz a nota.

A prefeitura orienta que as famílias em busca de informações não se desloquem a Marechal Rondon. Elas podem comparecer à UBS local para receber todas as informações e acompanhamento necessários.

Tags