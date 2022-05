TV Brasil presta tributo a Ayrton Senna com série especial

A partir desta segunda (2), a TV Brasil apresenta a produção Ayrton: Retratos e Memórias, sobre um dos maiores ídolos nacionais do esporte, o piloto brasileiro Ayrton Senna. A emissora pública homenageia o saudoso tricampeão de Fórmula 1 ao exibir o seriado de segunda a sexta, às 18h, com dois episódios consecutivos. A atração também está no app TV Brasil Play.

A série documental vai ao ar na telinha durante toda a semana em que se recorda a morte de um mito do automobilismo mundial. Senna morreu em 1º de maio de 1994, após grave acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

O piloto perdeu o controle de sua Williams enquanto perseguia o rival da Benetton, o então jovem alemão Michael Schumacher, novo talento da categoria. O carro de Senna passou reto na curva Tamburello até se chocar, em alta velocidade, contra o muro. A trágica batida encerrou a vida do esportista e a esperança de milhares de brasileiros que acordavam cedo nas manhãs de domingo apenas para acompanhar as conquistas do astro e comemorar vitórias, recordes e títulos em autódromos como o de Mônaco.

Com dez edições de 25 minutos, o programa traz uma perspectiva intimista, emocionante e reveladora sobre os bastidores da rotina de Ayrton Senna da Silva. Para contar a trajetória e celebrar o legado deixado por ele, a atração reúne cerca de 60 entrevistas com diversas pessoas que conviveram com o piloto que faleceu novo, com apenas 34 anos de idade.

A produção destaca, principalmente, aspectos vividos do Senna fora dos circuitos. O seriado em cartaz na programação da emissora pública é inspirado na obra do jornalista Ernesto Rodrigues, também biógrafo do atleta. Ele transforma as páginas de seu livro e recupera momentos pessoais e feitos da carreira profissional de Ayrton Senna.

Para redigir o livro e, depois, dirigir a série, o autor entrevistou pilotos e ex-pilotos, correspondentes internacionais, pessoas que trabalhavam diretamente com Senna, artistas e personalidades da mídia. Amigos, admiradores e companheiros de pista recordam histórias curiosas e divertidas. O arquivo é enriquecido com imagens de acervo em alta resolução de diversos acontecimentos expressivos.

Obstinado por ganhar disputas, Senna marcou época e sua garra e talento atravessam gerações. O público hoje em dia pode conferir nas redes sociais trechos de provas com manobras espantosas e ultrapassagens incríveis do brasileiro que fez o fechado mundo da Fórmula 1 se render à emoção de suas conquistas.

Com técnica, perspicácia e dedicação, o piloto transformou o modo como o brasileiro assistia a corridas. Semanalmente o público aguardava ansiosamente para que aquele jovem levantasse os braços e, dentro de seu carro, segurasse a bandeira do país que tremulava ao som da canção da vitória e, no pódio do hino nacional.

Disputas com rivais

A produção resgata o começo da carreira no kart e a enorme percepção que Senna tinha nas pistas de corrida. A habilidade e o arrojo para manobras arriscaram eram características que marcam o trabalho do piloto que tinha fixação em ser o melhor.

As passagens marcantes por Toleman, Lotus e McLaren têm destaque. As desavenças com o também brasileiro Nelson Piquet e a relação conturbada com alguns companheiros de equipe são lembradas. A disputa com o francês Alain Prost era acirrada e Senna se superava na competição para vencer o rival.

A série ainda fala sobre a amizade de Senna com o piloto austríaco Gerhard Berger. O surgimento de novos adversários é tratado ao mostrar a tensão do homenageado em sua temporada derradeira pela categoria, na até então vitoriosa Williams, com o surgimento do jovem talento Michael Schumacher.

Ficha Técnica

Direção e Roteiro: Ernesto Rodrigues

Direção de Fotografia: Roberto Riva

Produção: Gina Marques, João Rodrigues, Mitsuo Kawasaki, Paula Arantes e Pedro Pedreira

Pesquisa: Paulo Rubens Sampaio

Som: Diogo Correa

Edição: Thiago Maia

Distribuição: Bizum Comunicação Ltda.

Gênero: documentário

Episódios: 10

Duração: 25 minutos

Ano: 2015

Classificação indicativa: Livre

