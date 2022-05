Jornalista da Globo esfaqueado publica imagem agradecendo mensagens de apoio: "É uma vida que se abre"

O jornalista e editor da TV Globo, Gabriel Luiz, que está internado deste o dia 14 de abril após ter sido esfaqueado em Brasília, publicou uma imagem em seu perfil no Instagram neste domingo, 1º, agradecendo as mensagens de apoio e o carinho de seus seguidores depois do ocorrido que quase custou sua vida.

Gabriel também comemorou o fato de ter sido socorrido pelos vizinhos e pelos profissionais que atenderam sua ocorrência. Para ele, o fato de estar vivo foi uma "proteção divina". "Só me cabe agradecer e me agarrar a essa nova chance que Deus me deu, com a expectativa de ter alta nos próximos dias", escreveu na publicação.

Sobre o assunto Globo anuncia mudanças na programação: Fátima apresentará "The Voice"

Jornalista segue em estado grave após ser esfaqueado em Brasília

Jornalista da TV Globo esfaqueado em Brasília é extubado e está lúcido

Repórter chora ao entrevistar mulher negra resgatada que teme segurar sua mão

Chico Pinheiro deixa a TV Globo após 32 anos

Tiago Leifert volta à Globo para narrar os jogos da Copa do Mundo do Catar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no hospital, e após ter tomado ciência do ocorrido, Gabriel revelou que começou a se perguntar o motivo de o fato ter acontecido com ele, mas ressaltou que buscará não pensar mais no que ocorreu.

"Sou jornalista, né? E a primeira coisa que um jornalista faz é questionar os 'porquês'. Por que isso comigo? Por que tanta crueldade? São perfuntas que passaram antes pela minha cabeça, Mas o melhor é não perder um milésimo a mais de tempo com o que já foi. A pegunta agora é: 'E agora?"

"E agora, eu escolho viver muito. Com ainda mais amor, ainda mais energia e paz, cercado de pessoas que me querem bem. É uma vida que se abre, com um universo de possibilidades e de esperança pela frente. Quero devorar meus apetites. Tenho sede de oxigênio”, finalizou Gabriel.

Tags