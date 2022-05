Imprensa Nacional festeja 214 anos com gincana de pintura

Uma gincana de pintura vai comemorar o aniversário de 214 anos da Imprensa Nacional, em Brasília. A atividade será nos jardins do órgão, no próximo dia 7, das 9 às 17h, com premiação para os cinco primeiros colocados. Além de incentivar manifestações culturais e a integração da comunidade artística, a instituição pretende com a iniciativa ampliar o seu acervo histórico.

As inscrições são gratuitas e devem feitas no site da Imprensa Nacional www.in.gov.br, do dia 2 ao dia 6 de maio, ou, no dia do evento, 7 de maio, de 8h até as 8h45. Segundo a organização do evento, o material para a execução das obras deve ser levado pelos participantes.

Pelo regulamento, podem participar da gincana artistas com idade igual ou superior a 18 anos, capazes de pintar temas da Imprensa Nacional, distribuídos em suas dependências. Os trabalhos deverão ser feitos com técnicas de pintura acrílica ou a óleo sobre tela.

As obras executadas durante a gincana serão automaticamente doadas à Imprensa Nacional, independentemente de serem premiadas.

Histórico

A Imprensa Nacional é um órgão que tem como finalidade fazer a publicação, no Diário Oficial da União, de informações atribuídas aos atos oficiais da administração pública federal.

Além disso, ela trabalha com projetos gráficos para publicações oficiais e faz a coordenação de atividades no museu e na Biblioteca da Imprensa Nacional.

