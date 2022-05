Hoje é Dia: veja datas e feriados de maio de 2022

Nascimento do compositor, jornalista e pesquisador fluminense Sérgio Cabral (85 anos)

Nascimento do sambista fluminense João da Baiana (135 anos) - tido como o introdutor do pandeiro no samba

Morte da cantora estadunidense Donna Summer (10 anos)

Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia - celebração para marcar a data de 17 de maio de 1990, em que a Organização Mundial de Saúde decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais

Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet - instituída em 17 de maio de 2005, em uma Assembleia Geral da ONU na Tunísia, com o fim de destacar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para melhorar o padrão de vida dos povos e dos cidadãos

Nascimento do filósofo e matemático britânico Bertrand Russell (150 anos)

Nascimento do compositor, cantor, teatrólogo e poeta baiano João Cândido Ferreira, o De Chocolat (135 anos)

Nascimento do cantor estadunidense Perry Como (110 anos) - apresentador do programa de variedades The Perry Como Show, que foi um grande sucesso e estabeleceu-se como referência para o gênero, tornando-se um dos mais bem-sucedidos da história

Ataque e naufrágio do navio mercante brasileiro Comandante Lira (80 anos) - executado pelas forças do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial, no primeiro ataque efetuado em águas territoriais brasileiras

Dia Internacional dos Museus - comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus em nossa sociedade atual

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - instituído no Brasil pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte da menina brasileira Aracelli Cabrera Sanches Crespo, de 8 anos, violentada e assassinada de forma hedionda na cidade brasileira de Vitória, em 18 de maio de 1973

Dia Nacional da Luta Antimanicomial - comemoração do Brasil, oficializada por lei em algumas cidades brasileiras, para marcar a data da elaboração do documento final da 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros