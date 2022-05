Hoje é Dia: primeira semana de maio celebra trabalhador e literatura

Nascimento do jornalista e escritor mineiro Otto Lara Resende (100 anos)

Nascimento do sociólogo paulista Azis Simão (110 anos) - militante político da UDS e ex-professor titular da Universidade de São Paulo

Nascimento da atriz francesa Danielle Darrieux (105 anos)

Primeira apresentação de filmes produzidos e dirigidos no Brasil (curta-metragem) no Cassino Fluminense, em Petrópolis (125 anos) - entre eles, títulos como Uma artista trabalhando no trapézio do Politeama, Chegada do trem em Petrópolis e Bailado de Crianças no Colégio, no Andaraí

Dia Mundial do Trabalhador

Dia da Literatura Brasileira

Lançamento do programa Colégio do Ar, da Rádio Ministério da Educação (71 anos)