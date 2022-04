Nasce, em Alagoas, o 1º filhote de peixe-boi em recinto de aclimatação

Na madrugada da última terça-feira (26), um acontecimento histórico movimentou o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), na Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, localizada em Alagoas e vinculada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio). É que foi lá que nasceu o primeiro filhote de peixe-boi fora do seu habitat natural do Brasil e, de acordo com o ICMbio, do mundo.

