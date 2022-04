Jovem é morta no Mato Grosso após fazer gesto alusivo à facção criminosa nas redes sociais

Elen Nascimento Silva, de 21 anos, foi encontrada morta no meio de uma plantação na zona rural do município de Brasnorte, Mato Grosso. A Polícia Civil esclareceu o homicídio e identificou todos os envolvidos no crime que chocou a cidade. O corpo da garota apresentava marcas de disparos de arma de fogo e estava com as mãos amarradas.

O motivo do crime, de acordo com o órgão de segurança, tem relação com um suposto gesto feito pela moça nas redes sociais, alusivo a uma facção criminosa. O delegado Eric Márcio Fantin explicou que a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Brasnorte reuniu diversos elementos informativos em mais de 100 horas ininterruptas de investigação que apontam o envolvimento de vários suspeitos no assassinato.

“Estamos aguardando a manifestação do poder judiciário junto às representações que nós fizemos. Temos a crença de que em breve todos eles estarão presos pagando pelos seus atos”, disse em vídeo divulgado pela Polícia Civil.

Motivação do crime

Elen desapareceu na noite do dia 19 de abril, quando saiu de casa e não deu mais notícias. A mãe dela procurou a Polícia no dia seguinte e registrou um boletim pelo desaparecimento da filha. De acordo com as investigações, a garota foi atraída por um homem, com quem tinha envolvimento amoroso, até uma residência em Brasnorte na noite daquele dia. Na residência, onde estavam outros membros do grupo criminoso, a jovem teve a morte decretada por integrantes de uma facção.

“A jovem lamentavelmente foi morta por ordem da facção criminosa autodenominada Comando Vermelho por supostamente ter postado um vídeo fazendo o sinal de número três. Os criminosos então entenderam que isso era motivo suficiente para tirar a vida dela”, contou o delegado.

Conforma a Polícia, Elen foi levada em um veículo até o local onde foi morta, na Estrada do Perobal, zona rural da cidade. Ela foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo. Quatro pessoas, sendo três da mesma família, foram presas em flagrante por posse ilegal de munição, tráfico e associação para o tráfico de drogas, e um deles por integrar organização criminosa.

“A Polícia Civil conseguiu finalizar as investigações, já identificamos todos os envolvidos neste caso terrível. Temos quatro deles já presos em flagrante delito por outros crimes, mas todos esses crimes foram descobertos a partir do início das investigação em razão da morte de Elen”, disse o delegado.

Os envolvidos identificados na investigação responderão pelo homicídio e também por integrar organização criminosa. Entre os presos estão uma mãe e dois filhos, um deles é o jovem que teria um envolvimento afetivo com a vítima. O delegado destaca que a investigação prossegue para colher outras informações que vão subsidiar o inquérito instaurado.









