Detran-RJ faz mutirão de serviços neste sábado

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) realiza neste sábado (30) mutirão de serviços de identificação civil, habilitação e veículos para cerca de 13,4 mil usuários. Esse será o 56° mutirão feito em fins de semana, que já atendeu a mais 200 mil usuários em todo o estado do Rio de Janeiro.

Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

Exceto na sede do Detran, na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital, todos os demais postos estarão abertos.

Para os serviços veiculares, como primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros, os postos disponíveis para agendamento são: Barra da Tijuca, Tubiacanga, Parada de Lucas, Ceasa, Campo Grande, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Niterói, Reduc, Santa Cruz, Itaboraí, Vila Isabel, Machado de Assis, Cocotá, Magé, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Mesquita, Paraíba do Sul, Valença, Cachoeiras de Macacu, Paty do Alferes, Campos dos Goytacazes, Cordeiro, Paracambi, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes II, Teresópolis, Barra Mansa, Itaperuna Vassouras, São Pedro da Aldeia, Angra dos Reis, Bom Jesus do Itabapoana, Armação de Búzios, Macuco, Barra do Piraí, Petrópolis, Macaé, Resende, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Araruama e Miguel Pereira.

