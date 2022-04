Policial preso por agredir e manter namorada em cárcere tem prisão preventiva decretada

O crime aconteceu no domingo, 18, quando a vítima teria se recusado a entregar o celular ao namorado, que então a agrediu

O policial rodoviário estadual preso por agredir a namorada, além de mantê-la em cárcere privado, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de agredir a namorada na zona rural do município tem mandado de prisão preventiva em aberto com base na Lei de Tortura, com aumento de pena por se tratar de agente público.

O crime aconteceu no domingo (18), quando a vítima teria se recusado a entregar o celular ao namorado, que então a agrediu. Ela ainda foi mantida por mais de 8h em uma casa por ele, impedida de sair, segundo informação do Blog do Valente.

Procurada, a Polícia Militar informou que policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam o militar no Loteamento São Paulo, cumprindo mandado judicial. Ele foi encaminhado a Lauro de Freitas, onde permanece custodiado na Coordenadoria de Custódia Provisória.

Até o momento desta publicação, a PM não informou se o policial segue na corporação ou se passa por medida administrativa.

Do Correio 24 para a Rede Nordeste