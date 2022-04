Óculos furtados da estátua de Drummond serão repostos em um mês

A Secretaria Municipal de Conservação do Rio de Janeiro (Seconserva) informou, hoje (28), que os óculos da estátua do escritor Carlos Drummond de Andrade serão repostos em cerca de um mês. A peça foi furtada na manhã de terça-feira (26), em Copacabana. Imagens de câmeras do Centro de Operações do Rio (COR) já foram encaminhadas à Polícia Civil.

Segundo a Seconserva, desde que a escultura foi inaugurada, em 2002, os óculos do escritor já foram levados 12 vezes. O último furto, anterior ao desta terça-feira, ocorreu há cerca de 7 meses. No final do ano passado, a estátua foi revitalizada, ocasião em que os óculos, confeccionados pelo artista Mario Pitanguy, foram repostos.

A escultura, que fica no calçadão da Avenida Atlântica, em frente à Avenida Rainha Elizabeth, foi criada em comemoração ao centenário de Drummond, nascido em 31 de outubro de 1902. Inspirada em uma foto tirada no mesmo local, pelo fotógrafo Rogério Reis, a homenagem mostra o escritor sentado em um banco, de frente para o calçadão, e é um dos pontos turísticos da orla carioca.

