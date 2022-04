Império Serrano retorna ao Grupo Especial depois de três anos

A Império Serrano foi a vencedora da Série Ouro e voltará, em 2023, ao Grupo Especial. O último desfile da escola de samba na divisão de elite do carnaval carioca havia sido em 2019, quando a agremiação ficou em último lugar e foi rebaixada.

A tradicional verde-e-branco de Madureira, na zona norte do Rio , levou para o Sambódromo neste ano enredo sobre o capoeirista Manoel Henrique Pereiria, o Besouro Mangangá.

A Império tem nove títulos do Grupo Especial carioca, sendo o último deles conquistado em 1982.

A Acadêmicos de Santa Cruz e a Acadêmicos do Cubango ficaram nas últimas colocações, entre as 15 escolas da Série Ouro, e foram rebaixadas para a Série Prata, a terceira divisão, que desfila na Avenida Intendente Magalhães, no subúrbio carioca.

