Estátua de Cristo maior que a do Rio atrai turistas para cidade gaúcha

Localizada no interior do Rio Grande do Norte, a cidade de Encantado é o lar da maior estátua do Cristo do Brasil. A construção do monumento foi finalizada na última sexta-feira, 22, com a supervisão do artista Markus Moura. Apesar de a estátua ainda não ter sido inaugurada oficialmente, ela já movimenta o turismo no local com a visita de quase 53 mil turistas desde o início da construção. O monumento está aberto aos sábados e domingos para visitas, das 9 às 17 horas.

Para a inauguração acontecer, instalações de luz e água ainda precisam ser concluídas. Dentre as principais características do Cristo, o coração no centro e a altura de 37,5 metros (43,5 metros com o pedestal) são as mais marcantes, confome a Prefeitura de Encantado.

A obra foi custeada com o dinheiro de doações e trabalho voluntário. A Associação Amigos de Cristo, uma entidade sem fins lucrativos, é a principal responsável pela manutenção do monumento.

Turismo religioso

O turismo religioso é um dos principais motivos para o "sucesso" da estátua. Nos últimos dias, com a repercussão do fim do trabalho artístico e a Semana Santa, foram mais de 10 mil visitantes, conforme levantamento do G1 Rio Grande do Norte.



Além disso, a movimentação na economia do município permitiu que mais estabelecimentos comerciais fossem abertos. Ao G1, o vice-presidente da Associação Amigos de Cristo, Robison Gonzatti, afirmou que a obra foi pautada em três palavras: fé, devoção e gratidão. "Só que a obra tomou uma proporção muito grande. Numa época de pandemia, o Cristo veio somar na fé das pessoas", disse.





