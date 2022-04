Homem morde mulher após esbarrão em academia

Câmeras do local registraram o momento em que a jovem de 24 anos é abordada por um homem após um esbarrão entre os dois, achando que a moça o agrediu revida com uma mordida

Uma mulher foi surpreendida ao ser agredida com uma mordida no ombro em uma academia de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Câmeras do local registraram o momento em que a jovem de 24 anos é abordada por um homem após um esbarrão entre os dois. Achando que a moça o agrediu, o homem revida com uma mordida. Ele deve responder pelo crime de lesão corporal.

"Ele me atendeu, eu perguntei o que tinha ocorrido, ele falou que foi um engano e pediu desculpas pelo constrangimento", disse a coordenação da academia ao Portal G1 ao ser questionada sobre o comportamento do homem. Além disso, informou que o indivíduo não é mais aluno do local.

A academia diz que deu suporte à mulher e tem contribuído com as investigações, inclusive cedendo as imagens da câmera de segurança à Polícia Civil. "Amparamos a mulher com o que foi necessário. Ela estava muito nervosa, então foi embora e no dia seguinte acionou a Polícia Civil", disse ao Portal G1. De acordo com o estabelecimento, no momento da situação a moça negou atendimento médico e rechaçou a possibilidade ir até a Polícia.

Segundo a Polícia Civil, o homem deve comparecer à delegacia para prestar depoimento sobre o caso ainda esta semana. Para garantir a integridade da vítima e do acusado, a Polícia e a academia não divulgaram os nomes dos envolvidos. Em uma foto compartilhada pela Polícia Civil, é possível identificar hematomas da mordida no ombro da jovem.

