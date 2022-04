Dupla invade hospital e executa paciente na frente da equipe médica

Câmeras de monitoramento do Hospital Santo Amaro (HSA), no Guarujá, litoral de São Paulo, registraram o assassinato de um paciente de 37 anos, na frente de sua equipe médica. O crime ocorreu na manhã desse domingo, 24. Nas imagens, a vítima é executada por dois homens quando estava prestes a receber alta médica após ficar internado por dois dias por conta de ferimentos por arma de fogo.





No vídeo, é possível ver dois funcionários do hospital próximos a Gilianderson dos Santos. Toda a ação ocorreu em menos de 30 segundos. No momento do crime, os prestadores de serviço do hospital saem do local onde o homem se encontrava numa cadeira de rodas, mas logo retornam já com os criminosos. Os homens usavam capacetes para impedir a identificação e portavam armamento pesado. As informação são do G1.

A vítima deu entrada na unidade na noite da última sexta-feira, 22, com ferimento por arma de fogo na nádega e na perna. O órgão de saúde informou que a Polícia foi acionada no momento da chegada da vítima ao Pronto Socorro.

Os disparos que a dupla de criminosos realizou na direção de Gilianderson atingiram principalmente a cabeça e o abdômen. A vítima morreu no local. Ao portal G1, o hospital informou que o homem receberia alta na manhã desse domingo, inclusive uma pessoa o esperava na porta da unidade de saúde. A ação criminosa ocorreu enquanto a liberação médica era expedida.



Agora, a Polícia Militar faz diligências para encontrar os suspeitos do crime e investiga as motivações da ação criminosa. A Delegacia Sede de Guarujá é responsável por tentar elucidar o caso. A ala do hospital onde o assassinato ocorreu foi isolada e preservada para a perícia técnica.

