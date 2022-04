Adolescente é espancado por homem após discussão por assobio

Um adolescente de 14 anos foi espancado por um homem no Distrito Federal (DF), nesse sábado, 23, por conta de um desentendimento sobre um assobio dado pelo menino. A agressão foi gravada em vídeo.

Vizinhos, o adolescente e o adulto, Victor de Sales Batista, de 27 anos, discutiram perto das entradas das casas de ambos, após o menino emitir sons para chamar a atenção da mãe, já que havia esquecido a chave de casa.

Sobre o assunto Governador Ibaneis revoga estado de calamidade pública no DF

Postos de vacinação fecham quinta e sexta-feira no Distrito Federal

Capital federal faz 62 anos com extensa programação cultural

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais tarde, quando o adolescente já estava em uma quadra esportiva no Núcleo Bandeirante, uma região do DF, o homem foi atrás dele para espancá-lo.

O vídeo divulgado nas redes sociais o mostra chutando o menino, que estava deitado no chão, encolhido. Testemunhas gritaram por ajuda enquanto o homem se afastava da cena. As informações são do G1.

Após espancar adolescente por assobio, o agressor fugiu

A Polícia Militar foi acionada e o adolescente foi encontrado com escoriações no corpo. O agressor fugiu e ainda não foi encontrado; a vítima e a mãe foram encaminhadas à 11ª Delegacia de Polícia, que comanda a investigação sobre o caso. À Polícia, o menino relatou que o vizinho “não ia com a sua cara” e já havia implicado com ele.

Tags