Jovem confunde moto com carro e pede corrida em app para 4 pessoas: "Uma no guidão e duas atrás"

A estudante universitária Luanna Mota, de 19 anos, compartilhou nas redes sociais uma conversa com um motorista de aplicativo, onde a mesma, junto com três amigas, pediam para o homem transportar quatro pessoas no veículo. No entanto, a jovem não percebeu que havia pedido uma moto, e não um carro. A resposta do piloto viralizou e divertiu a web.



As universitárias estavam procurando um motorista que aceitasse uma corrida com quatro pessoas para levá-las a uma festa no município de Anápolis, local que fica a 55 km de Goiânia, Goiás. Porém, elas só perceberam que haviam solicitado uma moto após a resposta do homem. "Se for uma no guidão e duas atrás. Acho que eu consigo levar uma em riba da cabeça", brincou o motoqueiro.



Em entrevista ao portal de notícias G1, Luanna relatou que se divertiu bastante com a situação, e elogiou a forma engraçada que o homem reagiu a situação. Ela conta que ele levou na esportiva, e que por fim pediu desculpas pela confusão. A situação foi contada no perfil de Luanna na rede social Twitter, e até o momento dessa matéria, a postagem já alcançou 135 mil curtidas, e mais de 3 mil compartilhamentos.



