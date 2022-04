Menina fica gravemente ferida em acidente com carro alegórico no Rio

Uma menina de 11 anos de idade ficou gravemente ferida em um acidente com um carro alegórico na noite dessa quarta-feira, 20, nas proximidades do Sambódromo, no Rio de Janeiro, durante o primeiro dia de desfiles da Série Ouro, a segunda divisão do carnaval carioca. Ela teve ferimentos graves nas pernas, quando uma alegoria da Em Cima da Hora manobrava na saída da Praça da Apoteose.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menina foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica próximo ao Sambódromo, e passou por uma cirurgia, mas segue em estado grave.

A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liga RJ), responsável pelos desfiles da Série Ouro, informou que o acidente ocorreu depois que a criança, identificada pela Liga RJ como Raquel Antunes, subiu em um carro alegórico, na rua Frei Caneca, na área da dispersão depois do desfile e já fora do Sambódromo.

A assessoria de imprensa da Em Cima da Hora informou que está apurando as circunstâncias do acidente, mas que ainda não tem mais informações. A Polícia Civil investiga o caso.

