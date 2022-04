Mais oito escolas da Série Ouro desfilam esta noite na Sapucaí

O segundo dia de desfiles da Série Ouro terá mais oito escolas de samba na noite desta quinta-feira (21) na passarela da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Cada agremiação terá o mínimo de 45 minutos e o máximo 55 minutos para passar pelo Sambódromo. A escola vencedora subirá para o Grupo Especial.

A primeira a pisar na avenida, a partir das 21h, é a Lins Imperial, que este ano traz enredo sobre o comediante Mussum, que ficou famoso ao integrar o grupo Os Trapalhões, ao lado dos personagens Didi, Dedé e Zacarias. Em seguida, entra a Inocentes de Belford Roxo, com A Noite dos Tambores Silenciosos, contando a história da festa que celebra a ancestralidade negra, no Pátio do Terço, no Recife.

A terceira a desfilar será a Estácio de Sá, trazendo o enredo Cobra Coral, Papagaio Vintém. Vesti Rubro-Negro, Não Tem pra Ninguém. É uma homenagem ao time do Flamengo. Após a Estácio, entra na avenida a Acadêmicos de Santa Cruz, contando a história do ator e diretor Milton Gonçalves, com o enredo Axé, Milton Gonçalves - No Catupé da Santa Cruz.

A quinta escola a entrar no Sambódromo é a Unidos de Padre Miguel, com a história do orixá do tempo, no enredo Iroko - É Tempo de Xirê. Em seguida, é a vez da Acadêmicos de Vigário Geral, com o enredo Pequena África - Da Escravidão ao Pertencimento, Camadas de Memória entre o Mar e o Morro, trazendo a história da região portuária do Rio, por onde chegavam os negros escravizados.

Sétima escola a desfilar, a Império da Tijuca traz o enredo Samba de Quilombo: A Resistência pela Raiz, contando a história do bloco Quilombo dos Palmares, criado na década de 1970, para resgatar as origens da cultura negra. A última escola da noite será a Império Serrano, trazendo o enredo Mangangá, Capoeirista Baiano, que foi líder do povo negro no período pós-abolicionista, no início do século 20.

Apresentações da Série Ouro foram abertas na noite passada pela Em Cima da Hora.

