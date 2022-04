SP deverá ter movimentação de 4,5 milhões de veículos no feriado

As principais rodovias do estado de São Paulo deverão receber a movimentação de cerca de 4,5 milhões de veículos de hoje (20) até o domingo (24), no feriado prolongado de Tiradentes, comemorado amanhã (21). A estimativa é da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A previsão é de aumento no fluxo a partir da tarde de hoje (20) e durante toda a quinta-feira (21), no sentido litoral e interior. Já na volta do feriado, a previsão é de tráfego intenso a partir de domingo (24), durante todo o dia.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, é esperada a movimentação de 880 mil veículos, que devem seguir usar as rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160), durante todo o feriado. Na Rodovia dos Tamoios, cerca de 520 mil veículos devem utilizar as pistas que fazem a ligação até o litoral norte, em todo período, nos dois sentidos.

A previsão na Ayrton Senna/Carvalho Pinto é de que cerca de 1,18 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, entre quinta-feira e domingo. Já no sistema Anhanguera-Bandeirantes a estimativa é de que 871 mil de veículos circulem pelo sistema, entre saída e chegada à capital. O sistema Castello Branco-Raposo Tavares deverá receber 664 mil veículos.

