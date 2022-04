Saiba o que vai funcionar no feriadão no Rio de Janeiro

A população da capital fluminense e os turistas devem ficar atentos para planejar seus passeios neste fim de semana prolongado, em função do feriado nacional de Tiradentes, comemorado amanhã (21). A prefeitura da cidade decretou ponto facultativo hoje (20) e sexta-feira (22), medida igualmente adotada pelo governo do estado.

O Cristo Redentor receberá visitas, normalmente, entre 8h e 17h, mas outras atrações estarão com horários reduzidos de funcionamento. O acesso ao AquaRio será entre 13h e 17h. A maioria dos museus ficarão fechados até domingo (24).

A administração do Bondinho do Pão de Açúcar preparou uma programação especial, que inclui apresentação de DJ e músicas carnavalescas.

A maioria dos shoppings mudará sua rotina apenas amanhã (21), com lojas e quiosques recebendo clientes em horário reduzido, de 13h às 21h. Algumas das principais redes de supermercado da cidade abrirão as portas normalmente.

As unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) funcionarão normalmente. Os centros municipais de saúde e clínicas da família permanecerão fechadas e seus serviços, incluindo a vacinação, serão retomados na segunda-feira (25).

Bancos e correios abrirão normalmente na sexta-feira. Amanhã, as agências bancárias fecham, assim como a maioria das unidades dos Correios, com o atendimento a poucos locais, geralmente em shoppings. A unidade sediada no Aeroporto Santos Dumont estará aberta.

Transporte

Alguns modais do transporte público não apenas continuarão em operação como ampliarão o atendimento para o público que acompanhará os desfiles na Sapucaí. O Metrô já está funcionando 24 horas. No domingo, o embarque poderá acontecer até as 23h, com exceção das estações Praça Onze e Central. As duas, indicadas para acesso e saída da Sapucaí, poderão ser acessadas até as 23h59. Enquanto houver passageiro se deslocando, todas as estações funcionarão para desembarque.

Já os trens da Supervia terão 30 viagens adicionais para que os usuários possam retornar às suas casas de madrugada, após os desfiles. O atendimento extra acontecerá para os ramais Deodoro-Santa Cruz, Japeri e Saracuruna. O embarque fora do horário convencional será feito somente na estação Central do Brasil. As demais estações estarão abertas apenas para o desembarque.

Além da operação especial para atender o público que marcará presença na Sapucaí, a Supervia funcionará na sexta-feira conforme a grade de dia útil de cada ramal. Na quinta-feira, no sábado e no domingo, a operação seguirá a grade de domingos e feriados.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) adotará funcionamento normal no feriadão. Já o BRT terá suas grades normais de dia útil e fim de semana, alterando apenas o funcionamento de amanhã que terá como base os horários praticados aos sábados.

As barcas estarão com duas linhas inoperantes: Cocotá e Charitas. Já a linha Arariboia vai operar com a grade de domingos e feriados entre amanhã e sábado. Dessa forma, as travessias entre Rio e Niterói acontecerão a cada 60 minutos.

A operação das linhas Paquetá e da Divisão Sul não será alterada e manterá seus horários usuais de dia útil para sexta-feira e de feriado e fim de semana para amanhã , sábado e domingo.

