Fazendeiro preso suspeito de matar onça tem fiança reduzida em quase 70%

Benedito Nédio Nunes está com tornozeleira eletrônica, mas só será solto após efetuar o pagamento de fiança no valor de R$ 166 mil. A fiança custava antes R$ 500 mil

Após decisão da Justiça na noite dessa terça-feira, 19, o valor da fiança para soltar o fazendeiro Benedito Nédio Nunes Rondon, que aparece em um vídeo abraçado a uma onça-pintada morta com um tiro na cabeça, em Poconé, na região do Pantanal mato-grossense, foi reduzido de R$ 500 mil para R$ 166,8 mil (valor que representa 33,2% da fiança estabelecida inicialmente).

O fazendeiro se apresentou à Polícia acompanhado do advogado nesta segunda-feira, 18, após passar mais de duas semanas foragido. Na audiência de custódia, Benedito ficou em silêncio. As informações são do G1 de Mato Grosso.

Na segunda-feira, 18, a soltura dele foi determinada mediante uso de tornozeleira eletrônica e pagamento de meio milhão de reais no prazo de 24 horas. O fazendeiro não efetuou o pagamento dentro do prazo estabelecido e teve o alvará de soltura suspenso.

A defesa de Benedito entrou com pedido de liminar afirmando que o valor de R$ 500 mil era desproporcional ao que diz a lei de caça, crime pelo qual o suspeito é acusado. Em nova decisão da Justiça, o valor da fiança foi reduzido.

O acusado já colocou a tornozeleira eletrônica, mas só será solto após pagar a fiança de R$ 166,8 mil que, conforme a defesa, seria paga nesta quarta-feira, 20.

Benedito passou toda a noite em uma unidade da Polícia Civil, em Poconé, e deveria ser transferido para presídio em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, também nesta quarta-feira, em caso de não pagamento da fiança.

Crime de caça

O crime de caça, previsto no Art. 29 da lei 9.605/1998, na seção dos crimes contra a fauna, prevê multa e e detenção de seis meses a 12 meses. Conforme o artigo, "Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida".

A onça-pintada

O animal que aparece morto no vídeo foi identificado como 'Queixada', uma onça-pintada macho que era monitorado pela ONG Jaguar Identification Project. Segundo a organização, o felino foi visto pela primeira vez no Pantanal em novembro de 2021, quando foi feita a identificação do bicho.

"Fomos avisados pelos donos da Fazenda Piuval pedindo para verificarmos se este indivíduo é um de seus machos residentes. Estávamos com dor de estômago quando encontramos a onça morta. Este não é o tipo de identificação que queremos fazer, mas esta informação é extremamente valiosa dando mais peso ao caso quando o condenarem à prisão", disse a ONG em publicação na internete.

Vídeo

Em um vídeo que circulava nas redes sociais no começo deste mês, mostra o suspeito ao lado da onça morta, com uma pistola em cima do corpo do animal.

Durante a filmagem, o suspeito confessa o crime dizendo que matou a onça, e ainda zomba sobre o corpo do animal silvestre, dizendo que ela “não valia nada” e que se fosse uma fêmea aproveitaria para ter relações sexuais com o animal.

O advogado do fazendeiro alega que Benedito é inocente e que a onça que vista no vídeo já havia sido encontrada morta. Ele argumenta também que o vídeo é antigo e que teria sido editado, o que poderá provar isso em perícia judicial.

Investigações

Conforme apuração do G1 de Mato Groso, o delegado responsável pelo caso encontrou a mulher do suspeito, que foi abordada pela Polícia e afirmou que o marido possui armas na propriedade. A pistola que aparece com o suspeito no vídeo com a onça, no entanto, não foi localizada.

Os policiais conseguiram a localização da propriedade do fazendeiro pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) após identificarem o local por meio do vídeo. Uma equipe da Polícia Militar de proteção ambiental foi ao lugar para localizar além do suspeito, materiais usados na caça, mas não conseguiram.

A equipe de policiais encontrou somente uma espingarda com uma munição intacta em um curral próximo à sede da fazenda. A arma foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Poconé.

De acordo com a Polícia Civil, na fazenda, o acusado possuiria outras armas de fogo, além de couro, patas e outros materiais obtidos por intermédio da caça ilegal de animais silvestres. A defesa do fazendeiro contestou a informação.

O delegado de Poconé representou, com pedido de urgência, mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra o Benedito Nédio Nunes Rondon por suspeita de haver cometido crimes ambientais: matar animal silvestre, guardar produtos oriundos de animal silvestre, possuir e portar ilegalmente arma de fogo.

As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça no dia 1º de abril e o delegado à frente da investigação, Maurício Maciel Pereira, disse que o que houve deve ser sabido dentro de um prazo de 10 dias.

