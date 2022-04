Carnaval fora de época terá tempo bom no Rio de Janeiro

As escolas de samba, espectadores e foliões terão cinco dias de tempo bom no Rio de Janeiro para aproveitar o carnaval. Para (20), a previsão do Alerta Rio é que o tempo permaneça firme na cidade, devido à influência de um sistema de alta pressão no oceano. O céu fica de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com ventos fracos a moderados e temperaturas estáveis, com mínima de 15°C e máxima de 31°C.

Na Sapucaí, começam nesta quarta-feira os desfiles das escolas da Série Ouro, ou grupo de acesso, a partir das 21h. Na Intendente Magalhães, se apresentam os blocos de enredo. Os grupos de rua não tiveram autorização da prefeitura para desfilar, mas alguns estão se organizando para receber foliões nos próximos dias. O prefeito Eduardo Paes garantiu que não haverá repressão.

Na semana passada, o movimento Ocupa Carnaval publicou manifesto defendendo que o Poder Público apoie o carnaval de rua. O documento lembra que “carnaval não é evento social que dependa de alvará, mas expressão popular e direito histórico conquistado na luta”. O manifesto foi assinado por 128 grupos, blocos e organizações carnavalescas, entre elas blocos como Bola Preta, Boitatá, Amigos da Onça, Afoxé Filhos de Gandhi, Mulheres Rodadas, Céu na Terra e Orquestra Voadora.

Programação

ocorre o evento Encontro dos Blocos, nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, a partir das 18h. Há ingressos gratuitos e pagos, nos valores de R$ 20 e R$ 50, que devem ser reservados pelo site do evento. Na programação, além de DJs, haverá participação dos blocos Céu na Terra, Suvaco de Cristo, Boleia, Empolga às 9, Que pena, amor! e Bloco Terreirada.

Segundo o portal Meu Rio, estão previstos para os blocos Dura Realidade, na Praia do Flamengo, altura do Belmonte, às 19h; To be Wild, na Praça Mauá, às 21h; Malungüetú, no Boulevard Olímpico, altura da estação VLT Utopia, às 21h; Bloco da Funk´in, no Arco do Teles e Rua do Mercado, na Praça XV, às 22h; e o Multibloco, na Avenida Mem de Sá 367, na Lapa, às 22h.

A Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio (Sebastiana) informou que seus afiliados não irão desfilar nas ruas este ano. A Sebastiana reúne o Gigantes da Lira, Bloco das Carmelitas, Bloco do Barbas, Bloco da Ansiedade, Imprensa que eu Gamo, Escravos da Mauá, Suvaco do Cristo, Simpatia é Quase Amor, Que merda é essa, Meu bem, volto já e Bloco Virtual.

No Terreirão do Samba, que fica ao lado da Sapucaí, as atrações começam às 20h, incluindo Teresa Cristina, Alcione e Belo. O ingresso custa R$ 20 a inteira.

Fim de semana

De amanhã (21) a domingo (24), a permanência do sistema de alta pressão sobre o oceano deve manter o tempo estável no Rio , com nebulosidade variada e sem previsão de chuva. As temperaturas sobem aos poucos, podendo passar dos 30ºC no período, porém a mínima para amanhã deve ficar em 17ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com máxima de 30ºC.

Os dias de desfile das escolas do Grupo Especial serão de calor. Na -feira (22), a previsão é de céu com poucas nuvens e temperatura entre 18ºC e 33ºC, subindo para mínima de 22ºC e máxima de 37ºC no . O deve ser de céu claro, com temperatura entre 21ºC e 35ºC, para o desfile das escolas mirins na Sapucaí.

