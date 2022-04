Capital paulista mantém abertos locais de vacinação no feriado

Por causa do feriado de Tiradentes, comemorado amanhã (21), haverá alteração no funcionamento de muitos serviços na capital paulista até o próximo domingo (24). Os bancos, por exemplo, não terão atendimento nesta quinta-feira, mas as agências reabrem.normalmente na sexta-feira.

Parte das agências dos Correios vão funcionar amanhã – a lista pode ser encontrada no site da empresa. Na sexta-feira, o atendimento volta ao normal. No sábado (23), algumas agências também estarão abertas, mas no domingo não funcionarão.

Vacinação

De amanhã até sábado, os postos da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e as unidades básicas de saúde integradas funcionarão das 7h às 19h, disponibilizando vacinas contra covid-19, gripe, sarampo e poliomielite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, a imunização será realizada nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos, da Independência e da Juventude, das 8h às 17h. Na Avenida Paulista, haverá vacinação em uma tenda instalada no número 52 e em uma farmácia parceira, que funciona no número 995,, das 8h às 16h. Os parques e a tenda da Paulista apenas aplicarão doses de vacinas contra covid-19 e gripe para as faixas etárias elegíveis. Na farmácia, a imunização será apenas contra covid-19.

Rodízio e mobilidade

O rodízio municipal de veículos será suspenso para carros na quinta e na sexta-feira. As demais restrições serão mantidas na sexta-feira: rodízio de veículos pesados (caminhões); Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e Zona de Máxima Restrição aos Fretados.

A circulação dos ônibus no feriado será equivalente à de um sábado, mas, no dia seguinte, a frota será de dia útil.



Todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos funcionarão na quinta-feira das 4h à meia noite, com intervalos médios programados para os domingos. Na sexta-feira, a operação será de um dia útil normal. No sábado e no domingo, os intervalos médios serão os normais programados para estes dias.

Na quinta-feira, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô terão operação equivalente à de um sábado. Na sexta, a operação será normal, como em qualquer dia útil. No sábado e no domingo, a oferta de trens será similar à de um sábado. A operação também será monitorada durante todo o feriado para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda.

Poupatempo

Os postos de atendimento do Poupatempo permanecem fechados de amanhã até domingo. Na segunda-feira, todas as unidades voltam a funcionar habitualmente para o atendimento presencial, mediante agendamento prévio obrigatório de data e horário pelas plataformas digitais.

Tags