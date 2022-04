Anvisa intimou a retirada do ar de 19 mil anúncios de produtos irregulares

A Anvisa informou nesta terça-feira, 19, a identificação de 23 mil potenciais irregularidades e a notificação, para que os responsáveis retirassem do ar, de mais de 19 mil anúncios de produtos irregulares. A ação é fruto do projeto-piloto para o monitoramento de produtos irregulares comercializados na internet (e-commerce).

De acordo com a Anvisa, até o momento, produtos com indicação para tratamento de queda de cabelo, estimulantes sexuais, produtos comercializados como suplementos alimentares e produtos que descumprem a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL) são os principais grupos de produtos irregulares. Segundo o órgão, a retirada desses anúncios, também chamada de takedown, impede que mais pessoas tenham acesso a produtos que não oferecem garantias de eficácia, segurança e qualidade, colocando a saúde da população em risco.

O órgão declarou que o nome dos produtos não serão divulgados para evitar comprometer as ações de fiscalização. Os resultados se referem a ações de fiscalização do e-commerce nas categorias de alimentos, cosméticos, saneantes, produtos para a saúde e medicamentos. A Anvisa disponibilizou informações sobre como funciona o projeto-piloto e a categorização dos produtos irregulares, os resultados, entre outros dados no Painel de Fiscalização E-Commerce.

As ações de monitoramento são fruto de uma parceria entre a Agência e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Agora, a Anvisa declarou avaliar a melhor estratégia para que essas ações de fiscalização reduzam o trânsito de produtos irregulares no e-commerce e dificultem ainda mais a entrada deles em sites e plataformas brasileiras.



