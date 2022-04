Agência Nacional proíbe circulação das linhas de ônibus da Itapemirim

Na manhã desta quarta-feira, 20, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) informou por meio do Diário Oficial da União (DOU) a suspensão de todas as linhas de ônibus da Viação Itapemirim no Brasil. Desde o fim de 2021, a empresa tem sido notificada por problemas financeiros e estruturais na disponibilidade de seus serviços.

O Grupo Itapemirim, o qual vem passando por um processo de recuperação judicial, é alvo de uma série de ações judiciais por ilegalidades na prestação de serviços. Em janeiro, o Ministério Público de São Paulo já havia protocolado uma petição para requerer a falência do grupo. Funcionários relatam atrasos de salários, décimo terceiro, além disso dizem que o direito a férias não tem sido cumprido.

Agora, na portaria publicada pela ANTT, Felipe Ricardo da Costa Freitas, superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da agência, diz que a decisão vai "até a decisão do mérito de processo administrativo ordinário ou até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas", escreveu do texto publicado no DOU. A ação é uma medida cautelar, portanto, provisória.

No documento, Felipe Ricardo da Costa Freitas libera a empresa para que prestem os serviços já contratados até 30 dias após a divulgação da portaria. O POVO entrou em contato com o Grupo Itapemirim, mas até o momento da publicação não obteve resposta.



No dia 10 de fevereiro, por conta do não cumprimento do último acordo trabalhista firmado pelo Grupo, funcionários da empresa realizaram uma paralisação total das atividades. O movimento de suspensão das atividades ocorreu nacionalmente. Os protestos aconteceram em reinvindicação a direitos trabalhistas e em resposta ao atraso no pagamento do vale refeição, cesta básica e da segunda parcela do 13° salário.







