PR: Celular salva de tiro policial alvejado por assaltantes

Um policial que estava de serviço durante a tentativa de assalto que fechou a cidade de Guarapuava (PR) foi salvo de um tiro de fuzil graças ao próprio celular. O caso aconteceu no domingo, 18.

O cabo Wendler estava em uma viatura que foi alvo dos assaltantes durante a ação criminosa. Ele e outros dois policiais receberam tiros de fuzil no veículo. Eles haviam acabado de sair do 16º Batalhão de Polícia Militar, que foi atacado pelo grupo.

Além do colete à prova de balas, Wendler estava com um celular no bolso. O aparelho ajudou a impedir que uma bala de fuzil, potencialmente fatal, atingisse seu peito. Outro policial que estava na mesma viatura, Ricieri Chagas, recebeu um tiro na cabeça. Ele foi levado ao hospital por Wendler.

As imagens do celular quebrado foram compartilhadas nas redes sociais por Anne Wendler, filha do policial. No vídeo, ela mostra o aparelho, destruído pelo tiro, e o colete, que chegou a ser perfurado com o impacto da bala.

Colete furou com tiro de fuzil; bala foi parada pelo celular do policial (Foto: Reprodução/Instagram)



