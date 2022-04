Evento online gratuito promove discussão sobre defasagem escolar

Evento online gratuito será realizado nesta terça-feira, 19, às 19 horas, com o tema "Defasagem Escolar - Desafios e Soluções”. Será possível acompanhar a transmissão pela plataforma de videoconferências Zoom Meetings. O intuito é promover estratégias para a defasagem escolar que acomete crianças de 2 a 4 anos que apresentam problemas em leitura, escrita e matemática.

Sobre o assunto Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência oferta cursos online

Jovens conservadores se organizam contra o 'wokismo' em universidades dos EUA

Governo anuncia contratações do programa Médicos Pelo Brasil



O evento online é voltado para gestores do ensino público de todo o Brasil. Participam a vice-presidente de educação e pesquisa no Alicerce Educação, Mônica Wenstein; a Diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Claudia Costin; e a Secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Para acompanhar, acesse aqui.



Tags