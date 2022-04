Goiânia: veja lista de itens pedidos por homem preso por não pagar a conta

O preso consumiu mais de R$ 6 mil em bebidas e alimentos em um bar de Goiânia (GO). O Corpo de Bombeiros e a PM foram acionados

Um homem foi preso em flagrante em um bar de Goiânia suspeito de fingir passar mal para não pagar a conta, no último sábado, 16. A fiança de Ruan Pamponet Costa, de 28 anos, foi orçada em R$ 10 mil. Confira abaixo uma lista dos pedidos feitos por ele no estabelecimento:



Pratos de picanha e de camarão, a R$ 102 e R$ 132, respectivamente;

Garrafas de gin importado (R$ 279) e de uísque (R$ 1.450);

20 energéticos;

Garrafas de vinho a R$ 165 cada.

Quando o Corpo de Bombeiros foi chamado pelos funcionários para atender o homem, os agentes perceberam a fraude, e a Polícia Militar foi acionada.

No momento da cobrança, Pamponet teria chegado a afirmar que era “ex-jogador” e que não iria pagar. As informações são do portal G1 Góias.

O gerente do estabelecimento explicou que ele chegou com um amigo ao local e permaneceu lá por volta de 12 horas, convidando mulheres para sentar à mesa. Na hora de pagar, teria simulado convulsões.





