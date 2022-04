Canto e Sabor do Brasil apresenta especial de Páscoa com bacalhoada

Cantores e compositores, o mineiro João Leôncio e o paulista José Plínio Transferetti seguem há décadas na estrada. Mococa e Paraíso, nomes artísticos dos músicos, estão com 84 e 75 anos, respectivamente. O talento dos veteranos remete a uma combinação equilibrada. O romantismo também está presente no cancioneiro da dupla, apesar do forte vínculo com o sertanejo raiz.

O repertório escolhido para a performance na telinha da emissora pública é caracterizado pela identidade com as origens no campo. Nas canções interpretadas pela dupla é frequente encontrar a abordagem sobre a vida no interior e o estilo caipira de ser.

A vertente romântica em algumas composições é apenas uma das expertises dos artistas cuja trajetória é consolidada na tradicional música sertaneja. Durante a apresentação, os convidados cantam obras como o modão O Ipê e o prisioneiro e o clássico Último Adeus.

Para encerrar o papo com moda de viola, os homenageados provam a deliciosa bacalhoada elaborada pelo apresentador para o programa especial temático de Páscoa. Para acompanhar o prato principal, os artistas também se servem de arroz com ervilha e feijão branco, iguarias que o anfitrião cozinha para o informal almoço na fazenda.

Sobre o programa

Com exibição semanal na TV Brasil, aos domingos, às 11h, o programa Canto e Sabor do Brasil é apresentado por Paulinho del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro.

Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador - que também assina a criação e a direção artística do programa - recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e um bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão a lenha.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Canto e Sabor do Brasil – domingo, às 11h, na TV Brasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tv.brasil

Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Tags