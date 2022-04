Bolsa Atleta, em São Paulo, tem inscrições até o dia 27

As inscrições para o Programa Bolsa Atleta, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo, estão abertas até o dia . Podem se inscrever jovens entre 14 e 21 anos que tenham obtido bons resultados nas competições e que estejam matriculados em alguma instituição de ensino ou que tenham completado o ensino médio. A expectativa é que 100 atletas possam ser beneficiados com a bolsa.

O programa Bolsa Atleta oferece auxílio mensal de R$ 624,28 no caso de atletas entre 14 e 17 anos. Para os que têm entre 18 e 21 anos, o valor é de R$ 1.248,55. O repasse é feito por 12 meses.

Neste ano, a verba total para o programa será de R$ 555 mil, sendo metade destinada a atletas da cidade de São Paulo. O restante irá para atletas integrantes do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, complexo esportivo que forma e desenvolve atletas de alto rendimento em onze modalidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Exigência

O programa exige que os atletas sejam integrantes de modalidades que façam parte dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024 ou dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Santiago-2023 e que as federações estaduais tenham cadastrado na secretaria sua competição estadual principal de 2021.

Além disso, o candidato a uma bolsa não poderá receber patrocínios, salários da entidade de prática desportiva ou bolsa esportiva de entes públicos.

Para atletas no geral, a inscrição pode ser feita no site. Para o Bolsa Atleta do Centro Olímpico, a inscrição pode ser feita no site.

Tags