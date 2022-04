Após intubação Rodrigo Mussi já consegue falar e ficar em pé, diz irmão

O ex-participante do BBB se encontra em recuperação no Hospital das Clínicas, em São Paulo desde o dia 31 de março, quando sofreu acidente de carro

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro no dia 31 de março deste ano, mostrou evolução durante a recuperação no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O gerente comercial saiu do estado de intubação na última quarta-feira, 13, e entrou em nova fase de recuperação.

Neste domingo, 17, o irmão do influenciador, Diogo Mussi, que vem dando relatos do quadro do irmão para a imprensa desde o acontecido, explicou sobre o status de recuperação do irmão. Segundo ele, Rodrigo está falando, ainda que com dificuldades, e começou a dar os primeiros passos: “(Rodrigo) Já consegue ficar em pé e dar alguns passos com a ajuda dos enfermeiros. Em breve, terá alta da UTI”, revelou nas redes sociais.

Embora Rodrigo ainda apresente falhas na memória, o irmão relata que ele está se mexendo bastante e que já está fazendo fisioterapia no quarto da UTI. O irmão também fala que ele se lembra da família e que na data de hoje pediu para escrever um recado para os fãs. “Ele pediu o celular para digitar alguma coisa, mas não deu muito certo (risos)”, postou.

Diogo fala ainda que não se sabe como ficará a parte cerebral e neurológica do ex-BBB. No entanto, diz que Rodrigo segue melhorando aos poucos.



