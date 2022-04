Jornalista da TV Globo esfaqueado em Brasília é extubado e está lúcido

Após ser esfaqueado por dois homens e internado na UTI, Gabriel Luiz, jornalista da TV Globo Brasília, foi extubado na última sexta-feira, 15 de abril. Segundo as investigações, ele foi atingido por dez golpes que perfuraram pescoço, abdômen, tórax e perna.

O crime aconteceu na última quinta-feira, 14, pouco depois das 23 horas, quando, segundo a Polícia, uma dupla de assaltantes atacou e roubou o jornalista. Os suspeitos levaram um celular, que descartaram nas proximidades, e cerca de R$ 250. Gabriel passou por cirurgias no Hospital de Base do Distrito Federal e depois foi transferido para um hospital particular. De acordo com o portal Metrópoles, Gabriel está lúcido e conversando.

Sobre o assunto Entidades lamentam ataque a jornalista esfaqueado em Brasília

Polícia prende suspeitos de esfaquear jornalista em Brasília

Na sexta-feira, 15, a polícia prendeu dois suspeitos de cometer o crime. Um deles, José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, confessou o crime. De acordo com a Polícia Civil, o comparsa tem 17 anos. Em coletiva de imprensa, os delegados responsáveis pelo caso defenderam a hipótese de se tratar de uma tentativa de latrocínio.



O delegado Petter Fischer Ranquetat ainda declarou que os assaltantes não conheciam a vítima, só souberam após a repercussão do caso. Um dos suspeitos teria feito planos para fugir para Minas Gerais e, para isso, havia furtado 550 euros (R$ 2.796, em câmbio atual) da mãe.

