Rodovia testa pedágio com cobrança por quilômetro rodado

Está sendo testado na Rodovia Ayrton Senna, que faz a ligação da Região Metropolitana de São Paulo com o Vale do Paraíba, o sistema de cobrança de pedágio por quilômetro rodado. Segundo a Ecopistas, concessionária responsável pela rodovia, a tecnologia também vai permitir que as tarifas sejam pagas sem parada nas praças de pedágio.

Os testes atuais servem apenas para avaliação do sistema, sem cobrança efetiva aos motoristas. Foram instaladas diversas câmeras e sensores na altura do quilômetro 31,5 da Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba. Os equipamentos têm capacidade de fazer reconhecimento ótico dos caracteres das placas e conseguem fazer a medição da categoria do veículo.

As informações são enviadas ao um sistema central, que processa as informações e calcula as tarifas para cada veículo, que serão pagas em cobrança automática. De acordo com a Ecopistas, os testes devem servir de base para que o sistema seja usado em outras rodovias do estado de São Paulo, como no trecho norte do Rodoanel.

