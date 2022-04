Avião da Azul arremete duas vezes antes de pousar no Santos Dumont

Um avião da Azul que decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, arremeteu na manhã de hoje (15) duas vezes antes de pousar no Aeroporto do Rio de Janeiro Santos Dumont. Previsto aterragem às 7h20, a aeronave pousou às 7h54. Não houve feridos.

“A Azul informa que o voo AD2797 (Campinas- Santos Dumont) arremeteu duas vezes ao tentar pousar no aeroporto de destino, em procedimento padrão e previsto na aviação. Após nova aproximação, a aeronave pousou em segurança e o desembarque dos clientes normalmente. A Azul lamenta eventuais aborrecimentos causados e destaca que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações”, diz o comunicado da empresa.

