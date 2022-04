SP lança programa de fomento à cultura com investimento recorde

O governo do estado de São Paulo lançou hoje (13) o Programa de Fomento à Cultura 2022, que contará com investimentos de R$ 273,2 milhões, e deverá beneficiar 11 mil projetos culturais em 400 municípios do estado. É o maior valor já investido em uma edição do programa de fomento à cultura.

As informações sobre os editais que farão parte do programa podem ser consultadas no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A secretaria também disponibilizou aos artistas o Programa de Capacitação à Distância das Oficinas Culturais, com vagas já disponíveis e início previsto para 3 de maio.

“São mais de R$ 270 milhões, praticamente dobrando o valor que nós tínhamos no início do governo, justamente para que a gente, neste momento de retomada, possa também retomar com toda força as atividades culturais do nosso estado”, destacou o governador Rodrigo Garcia.

Nesta edição, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa ainda firmou parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para auxiliar os interessados em se inscrever no ProAc Editais/ICMS, para estruturar e formatar seus projetos.

“A cultura é um dos principais ativos de São Paulo, gera 3,9% do PIB [Produto Interno Bruto] estadual e 1,5 milhão de empregos diretos. Tem alto impacto na geração de inclusão e desenvolvimento e um vasto potencial de crescimento. É por isso que o governo de São Paulo tem o maior conjunto de programas de fomento à cultura do Brasil”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão.

