Capital paulista lança 6ª edição do Samba com as Mãos

A prefeitura da cidade de São Paulo lança, neste domingo (10), em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do estado (Liga-SP), o projeto Samba com as Mãos. Será às 20h, na quadra da Escola de Samba Águia de Ouro, na Barra Funda. Esta é a 6ª edição do projeto, que teve sua estreia em 2016 e disponibiliza vídeos com a tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras) dos 14 sambas-enredo das escolas que pertencem ao Grupo Especial de São Paulo.

Os vídeos do projeto foram gravados em dezembro do ano passado, na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), e envolveram integrantes das escolas de samba, intérpretes de Libras e pessoas com deficiência auditiva.

De acordo com a prefeitura, antes da etapa de gravação, há a fase de pesquisa e interpretação. “É necessário um estudo e empenho específico nesse tipo de tradução, já que os sambas-enredo muitas vezes usam palavras de origem africana e ditos populares. Isso exige do tradutor um trabalho em conjunto com o autor da letra, para que nada se perca e o contexto se mantenha. O projeto é acompanhado por surdos até sua conclusão”, informou o município.

Os vídeos com os sambas-enredo em Libras começaram a ser divulgados nas redes sociais (Instagram, Youtube e Facebook) da secretaria desde a última quarta-feira (6). A divulgação segue a ordem dos desfiles no Sambódromo do Anhembi em 22 e 23 de abril, começando com Acadêmicos do Tucuruvi e terminando com Império de Casa Verde. A secretaria prevê que todos sejam divulgados até o dia dos desfiles.

