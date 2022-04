USP realiza estudo para identificar pessoas com maior risco de câncer

Pesquisadores da USP em Ribeirão Preto realizam um estudo para identificar pessoas com maior ou menor risco de ter câncer. Os 15 mil moradores da região recrutados terão o material genético analisado.

A partir desse material, os pesquisadores irão criar o chamado “escore poligênico”, que é a soma dos fatores hereditários de predisposição, ou não, da pessoa desenvolver algum tipo de câncer.

De acordo com um dos coordenadores do estudo, o médico oncologista Leandro Colli, ao fim da pesquisa será possível racionalizar recursos da saúde, direcionando atendimento preventivo para aqueles com maior possibilidade de desenvolver a doença. Segundo ele, a partir disso o poder público terá formas mais eficientes de garantir ferramentas mais adequadas para a prevenção da doença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra possibilidade, a partir da criação desse escore, é ver predisposição das pessoas a outras doenças, conforme explicou Leandro Colli. Para ele, o esforço servirá para outras prevenções.

O estudo integra o Pronon, o Programa Nacional de Atenção à Oncologica; e já é realizado há mais de 10 anos em outros países. A previsão é que esses escores poligênicos estejam concluídos daqui a 3 anos.

Ouça mais na Radioagência Nacional