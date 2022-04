Saiba como jogar no bolão das loterias da Caixa

Nos últimos anos, apostas coletivas nas loterias da Caixa, conhecidas como bolão, tornaram milionários funcionários de empresas e órgãos públicos. O caso mais recente ocorreu no último fim de semana, no sorteio da Mega-Sena. Uma aposta feita em Santos (SP), que fazia parte de um bolão, venceu sozinha o prêmio de cerca de R$ 122,6 milhões, sorteado no último sábado (2). O valor foi dividido entre 44 funcionários de uma empresa de logística portuária. Cada um levou R$ 2.786.981,17.

Em 2019, em outro caso que ganhou repercussão nacional, um grupo de funcionários da Liderança do PT na Câmara dos Deputados também ganhou o prêmio da Mega-Sena, no total de R$ 122 milhões, dividido em 49 cotas. Cada uma levou mais de R$ 2,5 milhões.

Como participar?

Com esse tipo de aposta, um grupo de pessoas, de forma consorciada, pode fazer vários jogos e, com isso, aumenta-se um pouco mais as já remotas chances de um acerto na loteria. Para realizar o bolão, basta juntar os amigos, colegas do trabalho ou familiares para formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

Segundo a Caixa, o apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, basta o apostador solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. Por isso, o bolão começa com o mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Cuidados

A Caixa alerta aos apostadores para realizarem seus jogos apenas nos canais autorizados: unidades lotéricas, Portal Loterias Caixa, App Loterias Caixa (disponível para usuários IOS e Android) e Internet Banking Caixa. Quaisquer outras plataformas e sites não oficias das Loterias Caixa não possuem relação com as loterias federais e nem autorização para venda de produtos oficiais do banco.

No caso do bolão da Caixa, só é possível registrar apostas diretamente nas 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Por razões de segurança e entrega do recibo original, não é possível apostar bolões pelos canais eletrônicos.

Outro alerta da Caixa é que o bilhete (cota) é emitido ao portador, sem identificação. Por isso, o banco orienta que o apostador se identifique no verso do bilhete com nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, diz a Caixa, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio. Detalhes sobre esse procedimento podem ser conferidos diretamente no site da Caixa.

