Com medo de perder a filha, mãe ucraniana escreve dados pessoais nas costas da criança

A ucraniana Aleksandra Makoviy, que viu o futuro completamente incerto com sua filha durante os primeiros dias de conflito entre Rússia e Ucrânia, decidiu tomar uma atitude com medo de perder a garotinha durante a fuga. Ela resolveu escrever nas costas da menina dados pessoais com contatos. As duas moravam em Kiev, capital da Ucrânia.

O gesto de desespero foi compartilhado nas redes sociais de Aleksandra, que mostra a foto da pequena Vira, de apenas 2 anos, virada, e nas costas dela, está escrito alguns dados pessoais, como seu nome e número de telefone. Na legenda, a mãe relata os horrores que viveu naquele momento.

A artista diz que escreveu as informações com tinta, enquanto ouvia o barulho das primeiras explosões causadas por causa da guerra e que o medo de perder a menina era grande o suficiente para que ela tomasse tal atitude.

"Assinei com as mãos tremendo muito. Pensava no caso de algo acontecer conosco e alguém buscar por sobreviventes. Ou ainda que ela poderia se perder, o que, na minha lógica, só aconteceria se eu também fosse vítima de algo", conta a mãe na publicação.



Além das informações escritas a tinta na pele, Aleksandra também colocou nos bolsos da criança um cartão contendo mais informações sobre a Vira.

Felizmente, elas conseguiram escapar em segurança da Ucrânia pela Polônia, assim como milhões de outros refugiados da guerra, e atualmente vivem em uma cidade no sul da França.

