Jovem faz "chá revelação" de harmonização facial e viraliza na internet

O operador de sistema Charles Teixeira, de 30 anos, postou o momento em que a equipe de uma dentista de São Paulo revela as mudanças em seu rosto após o processo estético e viralizou nas redes sociais. O acontecimento ocorreu em fevereiro, na Zona Sul de São Paulo.



Ele dirigiu com o marido por mais de 13 horas, entre Goiânia (GO) e a capital paulista, para fazer o procedimento numa clínica de estética e agora afirma que “está curtindo a fama repentina”.



Ao som da música "Just way you are” (Do jeito que você é), do cantor Bruno Mars, a revelação ganhou destaque não apenas pela comemoração diferente, mas também pela ironia da música usada para o momento.



A canção diz “When I see your face / There is not a thing that I would change / 'Cause you're amazing / Just the way you are”. O trecho em português quer dizer: “Quando eu vejo o seu rosto, não há nada que eu mudaria. Porque você é incrível do jeito que você é”.



Charles Teixeira diz que não se importa com as piadas feitas na internet com o caso e se diz “radiante” com a repercussão do vídeo e, principalmente, com o resultado da harmonização. “Essa doutora sempre usa essa música como padrão nessas revelações. Fui ensaiando no carro, enquanto meu marido dirigia, pra tentar cantar e não fazer feio... Achei que tem tudo a ver com o que eu passei”, afirmou.



A harmonização facial está na moda entre os brasileiros e vem fazendo sucesso nos consultórios. O procedimento estético é um conjunto de tratamentos no rosto criado para supostamente melhorar a harmonia entre os dentes, boca e rosto de uma forma geral.

O valor sempre foi um problema para Charles. Harmonizações faciais custam entre R$10 mil e R$ 20 mil — ou até mais. O procedimento de Charles só foi possível porque, segundo sua versão, ele foi sorteado por Nayane Pacheco, identificada como "Dra Nayane Pacheco" nas redes sociais, que faz os procedimentos em uma clínica em São Paulo.



