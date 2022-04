TV Brasil estreia nova programação a partir desta segunda

Novos dias e horários

Ganham espaço, ao vivo, na nova grade de sábado da emissora pública o Repórter Brasil Noite e os telejornais locais de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Com a cobertura dos principais acontecimentos do dia no país e no mundo, o Repórter Brasil Noite será exibido às 19h, com meia hora de duração. Já os noticiários locais terão 15 minutos e vão ao ar ao meio-dia, divulgando dicas de trânsito, previsão do tempo, flashes ao vivo e prestação de serviços.

Nos domingos, a premiada atração jornalística Caminhos da Reportagem passa a ser exibida às 22h, seguida do programa de entrevistas Brasil em Pauta, também com novo horário, às 22h30.

Novidades já estão no ar

Entre as novidades da programação que já estão no ar desde o fim de março, a série de animação infantil Charlie, o Entrevistador de Coisas estreou na TV Brasil Animada, faixa com diversas atrações para as crianças. Com 26 episódios de 11 minutos e dedicada à turminha em idade pré-escolar, a produção é apresentada de segunda a sexta, às 9h05.

Também já está em exibição na TV Brasil nos domingos, ao meio-dia, a nona temporada do Samba na Gamboa - atração em que Diogo Nogueira canta com grandes intérpretes das nova e velha gerações de sambistas brasileiros e ícones da MPB. Há mais de dez anos na telinha, o programa traz agora edições que mesclam trechos musicais de episódios exibidos em outras temporadas.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Estreia da nova programação da TV Brasil – a partir de segunda-feira, dia 04/04

