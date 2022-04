Dezesseis pessoas morrem após fortes chuvas no Rio de Janeiro

As fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, 1, deixaram até o momento 16 mortos. Outras sete pessoas continuam desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil de Angra dos Reis, oito pessoas, sendo quatro adultos e quatro crianças morreram no município, após um deslizamento de terra na região de Monsuaba, que atingiu seis casas na madrugada desse sábado, 2.

Um novo deslizamento de terras foi registrado durante a madrugada deste domingo, 3, mas não deixou nenhuma vítima, conforme as autoridades. No município de Ilha Grande, os locais mais afetados foram as comunidades de Araçatiba, Vermelha, Provetá, Abraão e Aventureiro. Em todas essas localidades, segundo a prefeitura, foram registrados deslizamentos de terra e blocos de pedras.

A praia de Itaguaçu, vizinha à Praia Vermelha, foi praticamente soterrada e, conforme moradores, quatro pessoas estão desaparecidas.

Mesmo com a diminuição das chuvas, a Defesa Civil de Angra dos Reis informou que segue “estado de alerta máximo”. O órgão também pediu para que os moradores de áreas de risco não voltem para suas casas, devido ao risco de novos deslizamentos, devido a umidade do solo.

Conforme a prefeitura, todas as sirenes do sistema de alerta instaladas nos 26 bairros foram acionadas para avisar a população sobre a possibilidade de deslizamentos e alagamentos. De acordo com informações da Defesa Civil, 181 pessoas estão instaladas em 31 abrigos.

Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou que foi à Angra dos Reis para se reunir com o prefeito da cidade, Fernando Jordão (MDB). Nas últimas 48 horas choveu 900 MM em Ilha Grande e 737 MM no continente, volume jamais registrado. As informações são do portal Uol.

