Parque da Chapada dos Veadeiros passa a receber visitantes noturnos 

A partir desta quinta-feira (31), visitantes poderão percorrer parte das atrações do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, também durante a noite. Segundo a administração do parque, o início das atividades noturnas busca “diversificar as experiências oferecidas aos visitantes e contribuir com o desenvolvimento socioambiental da região”.

Acompanhados por um condutor (guia) credenciado, os interessados poderão ingressar no parque em grupos de até seis pessoas, das 20h às 6h. Inicialmente, as visitas noturnas ocorrerão apenas de quinta-feira a sábado, nos roteiros Saltos, Carrossel, Corredeiras e Seriema, acessíveis a partir do Centro de Visitantes, que funciona no distrito de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás (GO), a cerca de 260 quilômetros de Brasília.

Por não ser permitido acampar no interior da área de proteção ambiental, de 240.611 hectares, os visitantes não são autorizados a entrar com barracas de camping.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingressos terão que ser adquiridos antecipadamente, no site da concessionária SociParques, pois a bilheteria existente no local não funcionará durante a noite. Segundo a empresa, atualmente as entradas custam R$ 20 para pessoas residentes no Brasil, R$ 30 para visitantes de países do Mercosul e R$ 40 para outras nacionalidades.

Os moradores de algumas cidades próximas ao parque (Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Nova Roma, São João D’Aliança e Teresina de Goiás) que se cadastrarem previamente no site da SociParques pagam apenas R$ 4. Pessoas a partir de 60 anos de idade, crianças com até 12 anos incompletos acompanhadas, grupos de estudantes em visita escolar agendada e integrantes de comunidades extrativistas beneficiárias da unidade de conservação podem entrar gratuitamente.

Dúvidas podem ser tiradas pelos telefones (62) 3455-1114 e 62 996429828 ou pelos e-mails [email protected] e [email protected] Há, também, o Protocolo Operacional de Visitação disponível na página oficial do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Tags