Orquestra de Câmara da USP fará concertos gratuitos em São Paulo

A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (Ocam) promove, neste mês de abril, duas apresentações gratuitas em São Paulo.

A primeira será no dia 1º de abril no Anfiteatro Camargo Guarnieri da USP, que fica na Cidade Universitária, no Butantã. A segunda apresentação ocorrerá no domingo (3), na Catedral Presbiteriana de São Paulo, na região da Consolação.

Os concertos presenciais da Ocam foram retomados no ano passado.

Para essas apresentações, a orquestra levará aos palcos Masques et Bergamasques, Op. 112, de Gabriel Fauré (1845-1924), e o Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 77, de Johannes Brahms (1833-1897). A primeira obra foi composta em 1918 por Fauré e inspirada em versos do poeta simbolista francês Paul Verlaine. A segunda foi escrita em 1878 e é um dos concertos mais importantes do romantismo.

A orquestra terá um convidado, o solista Cláudio Micheletti, violinista spalla da Orquestra Sinfônica da USP e da Orquestra Experimental de Repertório e um dos professores de violino mais celebrados do país.

“A Orquestra de Câmara da ECA/USP projetou sua nova temporada enfatizando a diversidade estética e cultural presentes no contexto da cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo”, disse o maestro Gil Jardim, diretor da Ocam e regente desse programa.. Segundo ele, a presença musical de Cláudio tem sido aguardada há muito tempo pela Ocam.

Nas apresentações serão arrecadados alimentos não perecíveis para serem distribuídos à comunidade São Remo, que fica próxima à USP.

