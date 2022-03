Professora é demitida após ser gravada agredindo bebê em sala de aula em SP

Ocorrência foi registrada em escola de um município litorâneo de São Paulo. A professora foi exonerada do cargo por justa causa ao violentar criança de apenas 1 ano

Em vídeo que circula na internet, um bebê de 1 ano e 10 meses é agredido pela professora em uma escola do município de Praia Grande, no litoral de São Paulo (SP). Na gravação, é possível perceber que a professora age de forma bruta ao pentear o cabelo da criança, fazendo movimentos bruscos quando puxa as madeixas e, consequentemente, a cabeça do bebê.

O nome da escola situada em Praia Grande é Paris, que fica nas imediações do bairro Boqueirão. Em nota, a instituição lamenta a atitude "inadmissível" da ex-professora, que foi demitida por justa causa.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) também lançou nota afirmando que o caso é investigado pelo 2º DP de Praia Grande e que os laudos a respeito da ocorrência estão em processo de elaboração. A autoridade policial analisará os laudos.

Bebê agredido: mãe notou marcas vermelhas

Em 15 de março, segundo Franco Antunes, advogado de defesa da família do bebê, a mãe da criança percebeu a aparência de marcas vermelhas no rosto da filha quando foi buscá-la no colégio. A instituição possui um sistema de vigilância cujas gravações foram acessadas pela mãe, que flagrou o momento das agressões.

O advogado diz que a mãe da menina já havia observado mudanças no padrão comportamental da filha, que, além de apresentar receio de ter os cabelos penteados, passou a se assustar facilmente, tinha pesadelos e chorava quando chegava à escola. A criança também era mordida por seu coleguinhas de turma.

Antunes enfatiza a intenção dos familiares da criança de não prejudicar a imagem das pessoas envolvidas no caso e, com isso, obter esclarecimento necessário para levar a cabo o processo criminal e, em seguida, entrar com pedido de indenização.

A mãe do bebê foi orientada em relação ao prazo para representação criminal. Demais detalhes não foram mencionados pelo advogado para preservar a autonomia policial durante processo investigativo. As informações do advogado foram obtidas pelo portal G1.

Bebê agredido: o que diz a escola?

A Escola Paris emitiu comunicado lamentando a agressão e noticiando a exoneração da funcionária da instituição. Veja nota na íntegra:

"A família Paris, na manutenção da qualidade e transparência de seus trabalhos, vem através desta lamentar o ocorrido, infelizmente a ocorrência da conduta inadequada de uma funcionária, sendo a mesma exonerada de imediato por justa causa, foge aos princípios e preceitos educacionais e socioemocionais, onde é totalmente inadmissível qualquer comportamento, fala ou ato que venha constranger ou se quer prejudicar o alicerce familiar de suas crianças.

A transparência sempre foi e sempre será o balizador da nossa escola, seguindo com competência, amor e dedicação. Sendo assim, em qualquer situação cotidiana ou inesperada aos nossos comprometimentos e responsabilidades, estamos abertos a esclarecimentos e prontos a atendê-los".

Bebê agredido: vídeo viraliza e internautas se revoltam

"Meu Deus, quanta maldade, como fica o coração dos pais da família?", questionou uma mulher nas redes sociais. "Inadmissível, um absurdo!", comentou internauta após ver o vídeo.

Além de considerarem a situação "revoltante", os internautas que acompanharam o caso clamam por justiça. Segundo um homem, "a Justiça tem que cuidar deste caso com todo rigor e para servir de exemplo".

Após ver o vídeo, outra mulher disse que para trabalhar com crianças é preciso "paciência" e diz que casos como esse são cada vez mais comuns. "Tem todos os requisitos [profissionais], diploma, mas falta o mais importante: amor, afeto, paciência, amar a profissão. Estão ali apenas pelo salário, e nossas crianças pagando por isso. Absurdo, lamentável", publicou em rede social.

"Difícil viu, judiar de criança , idoso, animal ou incapaz é a forma mais cruel da covardia", lamentou outra internauta.

