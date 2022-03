Plataforma Árvore promove concurso para escolas públicas e privadas do Brasil

A plataforma Árvore, de leitura digital para instituições públicas e privadas, está com inscrições abertas para sua maratona de leitura, com o tema é “O universo da arte dos jogos”. O concurso é voltado para alunos de escolas públicas e privadas do Brasil, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e de todas as séries do ensino. As inscrições devem ser realizadas obrigatoriamente por um gestor da instituição ou pela secretaria a qual a rede de ensino estiver vinculada. No caso de escolas públicas, através do site.

Sobre o assunto Projeto abre brecha para intervir na Petrobras, dizem empresas do setor

BC: trajetória de juros projetada implica nível significativamente contracionista

Cearense aprovada em três universidades dos EUA faz vaquinha para pagar viagem

Clubes de leitura são o tema do programa Caminhos da Reportagem

Durante um mês, as turmas inscritas na competição terão acesso liberado aos mais de 30 mil títulos disponíveis no streaming de leitura. Cada segmento passará por duas fases: uma de leitura e outra de criação de uma ilustração. Os vencedores serão premiados com até seis meses de acesso gratuito à plataforma, kits escolares, jogos de imaginação, troféus e, ainda, poderão conversar com autores convidados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Maratona Árvore está alinhada à Competência Geral 3, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que tem o intuito de incentivar a valorização e a utilização das diversas manifestações artísticas e culturais.



Tags